Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Brake. Diebstahl aus Sauna-Umkleide.

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag (23.05.2024) wurden mehrere Personen im Sauna-Umkleidebereich eines Schwimmbades in der Straße "Pagenhelle" bestohlen. Ein Unbekannter öffnete zwischen 16.30 und 17 Uhr in der Umkleide gewaltsam mehrere Spinde und stahl Bargeld. Wer kann Hinweise zum Diebstahl geben? Zeugen richten sich bitte unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell