POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Diebe von Zeuginnen auf frischer Tat ertappt.

Zwei aufmerksamen Zeuginnen ist es zu verdanken, dass ein Einbruchsdiebstahl in Bad Meinberg am Donnerstagnachmittag (23.05.2024) verhindert wurde. Gegen 16.15 Uhr verschafften sich zwei Unbekannte unbefugt Zutritt zu einem Hotel in der Brunnenstraße. In den Räumlichkeiten entwendeten sie ein technisches Gerät und beabsichtigten damit zu flüchten. Zwei Fußgängerinnen entdeckten die verdächtigen Männer jedoch und sprachen sie an. Daraufhin trennten sie sich voneinander. Einer der Männer entfernte sich in Richtung Schanzenberg. Er war laut Zeugenaussagen ca. 1,80 m groß und trug einen schwarzen Pulli mit einem Tennisball-Motiv, eine schwarze Hose sowie weiße Turnschuhe. Der zweite Mann flüchtete in unbekannte Richtung und sei etwa 1,70 m groß gewesen und war mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer grau-schwarzen Hose und einer schwarzen Kappe bekleidet. Das Diebesgut ließen sie zurück. Das Kriminalkommissariat 2 bittet telefonisch unter 05231 6090 um weitere Zeugenhinweise.

