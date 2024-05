Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Am Steuer eingeschlafen - Gefährdung im Straßenverkehr.

Lippe (ots)

Da eine Autofahrerin nach ersten Erkenntnissen während der Fahrt einschlief, ereignete sich auf der Währentruper Straße am Mittwochnachmittag (22.05.2024) ein Verkehrsunfall. Eine 50-Jährige aus Detmold fuhr gegen 14.30 Uhr mit ihrem Opel Corsa in Richtung Helpup. In Höhe der Einmündung zur Straße "Am Iberg" geriet sie in den Gegenverkehr und prallte frontal mit dem Toyota Avensis einer 53-jährigen Frau aus Lage zusammen. Während die Autofahrerinnen unverletzt blieben, waren die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro. Der Führerschein der Detmolderin wurde beschlagnahmt und ihr wurde bis auf Weiteres das Führen eines Fahrzeugs untersagt.

