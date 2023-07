Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Parfümdiebe von Mitarbeiterin verjagt

Meiningen (ots)

Drei bislang unbekannte Diebe trieben Donnerstagnachmittag in Meiningen ihr Unwesen. Zwei der drei Täter betraten eine Drogerie in der Georgstraße in Meiningen und begaben sich zielgerichtet in die Parfümabteilung. Der dritte im Bunde stand vor dem Markt "Schmiere". Mit einem präparierten Einkaufsbeutel versuchte das Duo eine Vielzahl von Parfümflaschen zu entwenden. Doch durch das beherzte Eingreifen einer Mitarbeiterin konnten die Täter ihr Vorhaben nicht in die Tat umsetzen, ließen den Beutel zurück und flüchteten. Die eingeleitete Fahndung nach dem Trio blieb bislang erfolglos.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell