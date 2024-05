Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Verkehrsunfall durch Missachtung der Vorfahrt.

Lippe (ots)

Im Kreuzungsbereich Beetstraße/Am Rathaus kam es am Mittwochvormittag (22.05.2024) zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Autofahrerin. Ein 82-Jähriger aus Bad Salzuflen war gegen 11 Uhr mit seinem Toyota Aygo auf der Straße "Am Rathaus" unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in die Beetstraße in Richtung Wüsten abbiegen. Dort kollidierte er jedoch mit dem Seat Mii einer vorfahrtberechtigten 39-Jährigen aus Bad Salzuflen, die auf der Beetstraße in Richtung Bad Salzuflen fuhr. Die Autofahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 9500 Euro geschätzt.

