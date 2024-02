Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Werkzeug bei Einbruch erbeutet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Brinkerhook;

Tatzeit: zwischen 27.02.2024, 19.30 Uhr, und 28.02.2024, 06.00 Uhr;

Elektronische Werkzeuge des Herstellers Makita erbeutet haben Unbekannte bei einem Einbruch in Gronau-Epe. Die Täter verschafften sich zwischen Dienstag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 06.00 Uhr, gewaltsam Zugang in eine Werkstatt im Brinkerhook. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

