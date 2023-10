Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Tödlicher Verkehrsunfall

Hagenburg (ots)

(bae)Am 21.10.2023 gegen 20:48 Uhr kam es in Hagenburg/Altenhagen auf der B 441 zu einem Zusammenstoß eines PKW mit einem Fußgänger. Die 38-jährige Fahrerin aus Husum fuhr mit ihrem Citroen auf der B 441 aus Wunstorf kommend in Richtung Hagenburg. In Höhe einer Einmündung eines Feldweges in Richtung Pargeskamp kam es zum Zusammenstoß mit einem 55-jährigem Wunstorfer. Dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt offensichtlich fußläufig auf der B 441. Der Fußgänger verstarb noch an der Unfallstelle. Offensichtlich stand er zum Unfallzeitpunkt auf der Fahrbahn. Die Autofahrerin erlitt durch den Unfall einen Schock. Durch einen Staatsanwalt wurde vorsorglich die Blutentnahme bei dem Verstorbenen, sowie der Autofahrerin angeordnet. Weiterhin wurde der Pkw beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern noch an, ein Verkehrsunfallgutachten wurde beantragt. An dem PKW entstand ein Schaden in Höhe von 10000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell