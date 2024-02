Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Unfallbeteiligten und Zeugen

Neuss (ots)

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss erhielt am Montag (06.02.) Kenntnis von einer Verkehrsunfallflucht bei dem ein 15-jähriger Neusser leicht verletzt wurde und sich ein Pkw nach dem Zusammenstoß entfernte.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der junge Fahrradfahrer gegen 07:40 Uhr die Gartenstraße in Richtung Tückingstraße und wurde dabei von einem Auto am Hinterrad getroffen. Der Junge konnte einen Sturz verhindern, verletzte sich dennoch leicht. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Kleinbus gehandelt haben. Dieses Fahrzeug und den Fahrer suchen nun die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 in Neuss. Zudem werden Zeugen gesucht, die den Unfallhergang beobachtet haben und Hinweise zu dem Flüchtigen machen können. Diese werden gebeten sich unter der 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell