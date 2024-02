Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Gefährliche Körperverletzung - Zeugenaufruf

Neuss (ots)

Am Samstag (03.02.), zwischen 19:30 und 20:30 Uhr, wurde auf der Mecklenburgstraße ein 17- jähriger Neusser von einer Gruppe Jugendlicher körperlich angegangen. Die Jugendlichen schlugen und traten mehrfach auf den Neusser ein. Anschließend rannten sie fort und auch der Neusser verließ die Örtlichkeit. Als er später mit einer Buslinie am Zolltor vorbeifuhr, bestieg dieselbe Personengruppe den Bus und ging den 17- Jährigen erneut verbal an. Nachdem beide Parteien den Bus an der Kolpingstraße verlassen hatten, schlugen mehrere Personen nochmals auf den 17- Jährigen ein. Eine Person soll dabei auch ein Messer in der Hand gehalten haben.

Der Neusser wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und suchte am Abend eigenständig eine Polizeiwache auf.

Unter den Tatverdächtigen seien unter anderem zwei Jugendliche, 15 bis 16 Jahre alt und circa 175 cm groß, mit einem "Boxer-Haarschnitt" gewesen. Die Person mit dem Messer, ebenfalls circa 16 Jahre alt, habe nach Angaben des 17- Jährigen ein südländisches Erscheinungsbild gehabt.

Das Kriminalkommissariat 21 übernahm die Ermittlungen. Es werden Zeugen gesucht.

Personen, die sachdienliche Angaben zu dem Sachverhalt oder den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter 02131-3000 in Verbindung zu setzen.

