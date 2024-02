Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche im Kreisgebiet

Grevenbroich / Korschenbroich / Neuss / Meerbusch / Dormagen (ots)

Am Freitag (2.2.) wurde zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr in ein Einfamilienhaus auf dem Hülserweg in Grevenbroich-Wevelinghoven eingebrochen. Unbekannte schlugen eine Scheibe ein, verschafften sich Zutritt zum Objekt und durchwühlten mehrere Räume.

In Grevenbroich-Kapellen kam es zwischen Freitag, 18:05 Uhr, und Samstag (3.2.), 01:05 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Stifterstraße. Die Unbekannten gelangten durch Aufhebeln eines Fensterflügels in das Haus, das sie durchwühlten. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen Schmuck.

Am Freitag zwischen 16:45 Uhr und 20:15 Uhr brachen auf der Schubertstraße, ebenfalls in Kapellen, Unbekannt in ein Einfamilienhaus, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Entwendet wurde jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts.

Im Zeitraum von Dienstag (23.1.), 06:00 Uhr, bis Freitag (2.2.), 08:40 Uhr, kam es auf der Kleinenbroicher Straße in Korschenbroich zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Terrassentür wurde von Unbekannten aufgehebelt und das Haus anschließend durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

In der Zeit von Freitag (26.1.), 16 Uhr, bis Sonntag (4.1.), 10:30 Uhr, wurde auf der Pescherstraße in Korschenbroich in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Unbekannte verschafften sich nach ersten Erkenntnissen Zutritt über über ein Fenster, das sie über eine Garage erreichten. Sie durchwühlten verschiedene Räume, entwendet wurde jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts.

In der Zeit zwischen Samstag (3.2.), 10:45 Uhr, und Sonntag (4.2.), 00:10 Uhr, wurde ebenfalls in ein Einfamilienhaus auf der Pescher Straße eingebrochen. Unbekannte hebelten die Terrassentür auf und durchwühlten das Objekt. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet.

Am Samstag (3.2.) kam es zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr zu einem Einbruch auf der Christine-Teusch-Straße in Korschenbroich. Unbekannte verschafften sich nach ersten Erkenntnissen Zutritt über die Terrassentür, durchwühlten Räume und entwendeten Bargeld.

In der Zeit von Mittwoch (31.01.), 14:00 Uhr, bis Sonntag (04.02.), 20:45 Uhr, wurde auf der Tannenstraße im Neusser Stadtteil Rosellen eingebrochen. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten Unbekannte in das Objekt und durchwühlten es. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen Bargeld.

Am Samstag (3.2.) wurde zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr auf der Schubertstraße in Neuss-Vogelsang eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen gelangten unbekannte Tatverdächtige durch das Einschlagen einer Balkontür in das Objekt, durchsuchten es nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck.

Im Meerbuscher Ortsteil Strümp wurde in der Zeit zwischen Freitag (2.3.), 16:00 Uhr, und Samstag, 17:15 Uhr, in beide Wohnungen eines Zweifamilienhauses auf dem Goldammerweg eingebrochen. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten Unbekannte in das Objekt. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Im Ortsteil Lank-Latum kam es am Samstag (3.2.) zwischen 15:15 Uhr und 19:20 Uhr auf der Straße Am Heidbergdamm zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte drangen über die Terrassentür in das Objekt und durchwühlten verschiedene Räume. Es konnte noch nicht festgestellt werden, ob etwas entwendet wurde.

In der Zeit zwischen Freitag (2.2.), 15:00 Uhr, und Samstag (3.2.), 12:00 Uhr, kam es auf dem Riemenschneiderweg in Dormagen-Horrem zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Durch Einwerfen einer Fensterscheibe verschafften sich unbekannte Tatverdächtige Zutritt und durchsuchten verschiedene Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 / 3000 entgegen.

Die Polizei rät: Haben Sie beim Einbruchschutz insbesondere auch Ihre Fenster im Blick - vor allem, wenn diese leicht erreichbar sind. Ein nicht ausreichend gesichertes Fenster oder die Terrassen- bzw. Balkontür ist mit einem einfachen Werkzeug schnell aufgehebelt. Die Fachberater der Kripo zeigen Ihnen, worauf es bei einer effektiven Sicherung ankommt. Vereinbaren Sie einen Termin zur persönlichen Beratung unter Telefon 02131 300-0.

