POL-RE: Haltern am See: Unfall vor Autobahnauffahrt Lavesum

Recklinghausen (ots)

Auf der Sythener Straße sind am Morgen zwei Autos zusammengestoßen. Eine 60-jährige Frau aus Königswinter wurde dabei verletzt. Außerdem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 59-jähriger Autofahrer aus Haltern am See gegen 8.10 Uhr in Richtung Sythen unterwegs. Die 60-Jährige wollte zur gleichen Zeit nach links auf die A43 (Richtung Münster) abbiegen - und stieß dabei mit dem Autofahrer zusammen. An beiden Autos entstand (vermutlich) Totalschaden. Die 60-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, nach ersten Informationen wurde sie leicht verletzt.

