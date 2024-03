Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Auto ausgebrannt - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Auf einem Parkplatz an der Parkstraße hat in der vergangenen Nacht ein Auto gebrannt. Zeugen hatten das brennende Fahrzeug gegen 1.45 Uhr bemerkt. Die Feuerwehr löschte den Brand, am Auto entstand allerdings Totalschaden. Nach ersten Erkenntnissen ist Brandstiftung als Ursache für das Feuer möglich. Daher werden Zeugen gesucht, die Verdächtiges beobachtet haben. Wie sich außerdem herausstellte, war der Golf vor wenigen Tagen in Voerde gestohlen worden. Die Ermittlungen zum Diebstahl und dem Brand laufen. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell