Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

An der Straße Alter Garten sind unbekannte Täter in einen Jugendtreff eingebrochen. Wie genau die Täter hereingekommen sind, ist noch unklar. Gestohlen wurden eine Spielekonsole und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen Montagabend und Dienstagmorgen etwas Verdächtiges beobachtet haben - oder Angaben zu Tatverdächtigen geben können.

Gladbeck:

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde bei einem Unternehmen an der Voßbrinkstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zur dortigen Lageralle und erbeuteten mehrere Steuergeräte.

Auf der Schützenstraße sind unbekannte Täter zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in eine Schule eingebrochen. Zwei Fenster zu Klassenräumen wurden aufgehebelt, außerdem wurde eine Scheibe zu einem Verwaltungsraum zerstört. Dort wurden dann auch sämtliche Behältnisse und Möbel durchwühlt. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter drei (ältere) Laptops gestohlen.

Recklinghausen:

Auf der Auguststraße wurde am Dienstagabend in eine Hochparterre-Wohnung eingebrochen. Um einsteigen zu können, nutzten die Täter eine Leiter aus dem dortigen Garten, stellten sie an die Hauswand und hebelten dann ein Fenster auf. Anschließend durchwühlten die Einbrecher sämtliche Schränke. Genauere Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell