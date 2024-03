Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfallflucht mit Sachschaden - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

3.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer nach einem Unfall an einem grauen KIA ProCeed. Das Auto stand zwischen Montagvormittag und Dienstagmittag auf einem Parkplatz am Brenner Tor. Die Beschädigungen sind an der linken Fahrzeugseite im hinteren Bereich zu erkennen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell