Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Mutmaßlicher Einbrecher in gestohlenem Auto sitzt in U-Haft

Recklinghausen (ots)

Der 25-Jährige, der am Wochenende in einem gestohlenen Fahrzeug erwischt wurde und vorläufig festgenommen wurde, sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Der Mann aus Dorsten war aufgefallen, nachdem er auf der Landstraße zwei kleinere Bäume sowie ein Verkehrszeichen gerammt hatte und mit überhöhter Geschwindigkeit von der Unfallstelle wegfuhr. Als die Polizeibeamten den Mann kontrollieren wollten, versuchte er zu Fuß zu flüchten - kam aber nicht weit. Der 25-Jährige wurde mit zur Wache genommen. Da ein erster Drogentest positiv verlief, folgte eine Blutprobenentnahme. Einen Führerschein besitzt der Mann nicht. Das gestohlene Fahrzeug wurde stark beschädigt, der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Ermittlungen ergaben, dass der 25-Jährige als Tatverdächtiger für mehrere Einbrüche und Diebstähle in Frage kommt. Die entsprechenden Ermittlungen dauern an. Der Mann aus Dorsten wurde noch am Wochenende einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell