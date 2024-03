Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Falsche Bankmitarbeiter betrügen Seniorin

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagnachmittag auf der Ludwig-Richter-Straße unterwegs waren - und möglicherweise Angaben zu einer verdächtigen Person machen können. Eine Seniorin ist dort auf eine Betrugsmasche hereingefallen. Die Frau bekam gegen Mittag einen Anruf einer angeblichen Bankmitarbeiterin. Sie gaukelte der Seniorin vor, jemand habe unberechtigt mehrere tausend Euro vor ihrem Konto abgehoben. Um dem nachzugehen und "das Problem zu lösen", werde ein Mitarbeiter die Bankkarte samt PIN abholen. Die Seniorin glaubte das Gesagte - und übergab wenig später ihre Karte und die PIN-Nummer an einen Mann. Während der gesamten Zeit blieb die angebliche Bankmitarbeiterin am Hörer. Als der "Abholer" weg und das Telefonat beendet war, rief die Recklinghäuserin ihren Sohn an. Obwohl der sich sofort kümmerte, war bereits Geld vom Konto der Frau abgebucht worden. Der "Abholer" konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 30 Jahre alt, ca. 1,80m groß, dunkle Haare, dunkle Jacke, dunkle Hose. Wer Angaben zu dem Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Es vergeht leider kaum an Tag, an dem sich die Betrüger keine neuen Opfer suchen. In den allermeisten Fällen reagieren die Angerufenen richtig - durchschauen die Betrugsmasche und legen einfach auf. Das ist aber nicht immer so, wie dieser Fall wieder zeigt. Daher unsere Bitte: Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen über die unterschiedlichsten Maschen der Betrüger! Übergeben Sie niemals Geld, Bankkarten oder andere Wertsachen an fremde Personen. Weitere Hinweise zum Thema Betrug und sie Sie sich schützen können, finden Sie auf unserer Internetseite:

https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

