Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Spielwarenladen im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Wie der Polizei am Dienstag (19.12.) bekannt wurde, versuchten Unbekannte im Zeitraum zwischen Samstagabend (16.12.) und Montagmorgen (18.12.) gewaltsam die Eingangstür eines Spielwarenladens in der Kirchstraße aufzuhebeln. Nachdem es den unbekannten Tätern nicht gelang, in den Innenraum des Geschäftes einzudringen, flüchteten sie unbemerkt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden über mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K 21/22) in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell