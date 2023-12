Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht - Supermarktparkplatz Gustavsburg.

Am Donnerstag (14.12.2023) kam es auf einem Parkplatz eines Supermarkes in der Darmstädter Landstraße 66, 65462 Ginsheim-Gustavsburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Das dort zwischen 19:00 Uhr und 19:05 Uhr abgestellte Fahrzeug wies nach Inaugenscheinnahme eine Delle am vorderen linken Kotflügen auf. Es wurde mutmaßlich durch ein rangierendes Fahrzeug beschädigt. Der/Die Verursacher/in entfernte sich nach verursachtem Sachschaden, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf circa 1000 Euro. Die Polizei in Bischofsheim erbittet Zeugen-Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und zu dem/der flüchtigen Fahrzeugführer/in unter Tel.:06144/9666-0

