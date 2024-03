Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Suche nach Einbrechern mit Hubschrauber

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es gegen 02:10 Uhr zu einem Einbruch in Gartenlauben in einem Kleingartenverein auf der Elper Straße.

Eine 50-jährige Hertenerin konnte über eine Überwachungskamera sehen, dass sich zwei Tatverdächtige in einer Gartenlaube aufhielten. Sie informierte die Polizei.

Vor Ort stellte die Polizei innerhalb des Kleingartengeländes drei Tatverdächtige fest. Sie flüchteten zu Fuß, als sie die Polizei bemerkten.

Für die Suche nach den Tatverdächtigen setzte die Polizei unter anderem einen Diensthund und einen Hubschrauber ein. Mit Hilfe des Hubschraubers konnte ein Tatverdächtiger in der Nähe gestellt und festgenommen werden. Vor Ort wurden Einbrüche in mindestens ein Duzend Lauben festgestellt.

Auf einem Parkplatz an der Kleingartenanlage konnte die Beute aufgefunden werden. Dabei handelt es sich um diverse, teils hochwertige Werkzeuge, Werkzeugmaschinen und Elektrogeräte.

Die Fahndung nach den zwei weiteren Tatverdächtigen und die Ermittlungen vor Ort werden heute fortgesetzt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell