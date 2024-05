Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen/Leopoldshöhe. Vier Tatverdächtige nach Einbruch in Supermarkt vorläufig festgenommen.

Am frühen Mittwochmorgen (22.05.2024) gegen 3 Uhr wurde der Polizei ein Einbruchsalarm an einem Supermarkt in der Straße "Fassensteg" in Kalletal-Hohenhausen gemeldet. Einbrecher verschafften sich über eine Tür gewaltsam Zutritt zum Markt. Sie stahlen nach ersten Erkenntnissen unter anderem Tabakwaren.

Gegen 4 Uhr am gleichen Morgen informierte ein Zeuge die Polizei über einen möglichen Einbruch in ein Geschäft an der Hauptstraße in Leopoldshöhe. Vor Ort trafen Einsatzkräfte vier männliche Personen an und überprüften sie. Dabei stellten sie Beweismittel und Tabakwaren sicher, die augenscheinlich vom vorherigen Einbruch in den Supermarkt im Kalletal stammen.

Die vier polizeibekannten Männer wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam Detmold gebracht. Es handelt sich um einen 22-Jährigen aus Oerlinghausen, einen 24-Jährigen aus Bielefeld, einen 27-Jährigen aus Bad Salzuflen und einen 29-Jährigen aus Bielefeld. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden die vier Täter am Donnerstag (23.05.2024) wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

