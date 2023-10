Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Beutezug in Hotelkeller

Heringsdorf (ots)

Unfreiwillige Arbeitsunterbrechung: Ein Handwerker wollte heute Morgen in einem Hotel in der Rathenaustraße in Heringsdorf auf Usedom seine Arbeit fortsetzen. Allerdings wurde das über Nacht in einem verschlossenen Kellerraum gelagerte Werkzeug der Marke Makita von bisher unbekannten Tätern gestohlen, darunter Schleifgeräte, Multitools und Sägewerkzeuge. Polizei und Kriminaldauerdienst waren für Tatortarbeit und Spurensicherung vor Ort. Erste Hinweise lassen vermuten, dass die Täter heute zwischen Mitternacht und 03:00 Uhr morgens am Werk waren.

Parallel zum Einsatz meldeten sich noch drei Urlauber bei den Einsatzbeamten: Zweien wurden ein silberfarbenes bzw. ein graues E-Bikes der Marke Tenways gestohlen, dem Dritten fehlte der teure Tacho der Marke Bosch am Rad.

Der Stehl- und Sachschaden wird aktuell auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Es ist anzunehmen, dass die Täter sowohl das Werkzeug als auch die Räder und den Tacho nahe dem Hotel verladen haben. Wer im Bereich der Rathenaustraße 3 in Heringsdorf etwa zwischen 23:00 Uhr und 03:30 Uhr verdächtige Personen oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich mit sachdienlichen Hinweisen an das Polizeirevier Heringsdort unter 038378 / 2790, an die Online-Wache unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienstelle.

Zudem sollten Bastler acht geben, welche Produkte sie in naher Zukunft womöglich im Internet finden und kaufen möchten, die als gebraucht oder neu angeboten werden und zur Marke Makita gehören. Es ist nicht auszuschließen, dass die gestohlenen Werkzeuge im Netz zu Geld gemacht werden sollen. Wer unsicher ist, meldet sich bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell