Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim a.d.D. und Tuttlingen-Nendingen) Feuerwehreinsatz nach Mülleimerbrand in Mühlheim und in Nendingen

Mühlheim a.d.D. und Tuttlingen-Nendingen (ots)

Zu je einem Mülleimerbrand und einem folgenden Feuerwehreinsatz ist es am frühen Freitagmorgen zunächst in Mühlheim an der Donau und anschließend in Nendingen gekommen. Gegen 01.15 Uhr wurde zunächst der Brand eines mit Papier befüllten Mülleimers in der Lippachtalstraße in Mühlheim gemeldet. Die mit zwei Fahrzeugen und 15 Mann ausrückende Müllheimer Wehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Rund fünfeinhalb Stunden später, gegen 06.45 Uhr, brannte auch in Nendingen ein Papiermüllbehälter im Bereich "Am Sträßle". Hierbei wurde noch ein danebenstehender Müllbehälter in Mitleidenschaft gezogen. Die ausgerückte Nendinger Feuerwehr konnte auch diesen Brand schnell löschen. In beiden Fällen kann nicht ausgeschlossen werden, dass jeweils ein Unbekannter den Brand gelegt hat. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise. Für den Brand in Mühlheim nimmt die Polizei Mühlheim, Tel.: 07463 9961-0, und für Nendigen die Tuttlinger Polizei, Tel.: 07461 941-0, Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell