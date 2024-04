Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, Lkr. Rottweil) Unfall fordert 12.000 Euro Schaden

Zimmern ob Rottweil, Lkr. Rottweil (ots)

Rund 12.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos hat ein Verkehrsunfall gefordert, der am Donnerstagnachmittag an der Einmündung der Straße Steinhäuslebühl auf die Hauptstraße passiert ist. Eine 49-jährige Frau fuhr gegen 15.40 Uhr mit einem Audi A3 Cabriolet von der Autobahnunterführung kommend auf der Hauptstraße in Richtung Kreisverkehr mit der Stettener Straße. Kurz vorher, an der Abzweigung Steinhäuslebühl setzte die Frau den Blinker nach rechts, um auf die Steinhäuslebühlstraße abzubiegen, entschied sich dann aber um und schaltete den Blinker wieder aus. Zeitgleich bog eine 24-Jährige mit einem Audi A4 von der Straße Steinhäuslebühl auf die bevorrechtigte Hauptstraße ein, vermutlich davon ausgehend, dass der andere Audi abbiegen werde. Zwischen beiden Autos kam es zur Kollision, wobei keine Personen verletzt wurden. Der Audi A4 der 24-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

