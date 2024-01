Polizei Düsseldorf

POL-D: Gesamtes Stadtgebiet - Erhöhtes Verkehrsaufkommen erwartet - Verschiedene Veranstaltungen sorgen für eine verstärkte Verkehrsauslastung

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 10. Januar 2024

Am Mittwoch ist im gesamten Stadtgebiet mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Aufgrund des mutmaßlichen Bahnstreiks rechnet die Polizei mit einem stärkeren Verkehrsaufkommen auf den Pendlerstrecken und den Einfall- bzw. Ausfallstraßen besonders in den Morgen- und in den Abendstunden. Darüber hinaus wurden im Düsseldorfer Stadtgebiet mehrere Kundgebungen mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen angemeldet, die gegen Mittag starten sollen. Eine aktuell stattfindende besucherstarke Fachmesse im Düsseldorfer Norden sowie das bevorstehende Rekordspiel der Handball-EM in der Arena mit mehr als 50.000 Zuschauern am Abend können ebenfalls zu einer erhöhten Verkehrsauslastung führen. Insbesondere die Zuschauer des Sportevents werden gebeten, rechtzeitig anzureisen, und, wenn möglich, den ÖPNV zu benutzen.

Die Polizei wird versuchen, die Verkehrsbeeinträchtigungen - soweit möglich - auf ein Minimum zu begrenzen.

