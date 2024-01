Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 52 Richtung Essen - Autofahrer überschlägt sich mit Fahrzeug - Mann schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 7. Januar 2024, 11:59 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 52 in Richtung Essen verletzte sich ein Mann gestern Mittag so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Er hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sich mit seinem Pkw überschlagen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 69-jähriger Mann aus Niederkrüchten mit seinem Hyundai auf der A 52 in Richtung Essen unterwegs. Kurz hinter der Anschlussstelle Elmpt verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr die Böschung hinauf und geriet auf die aufsteigende Metallschutzwand. Von dort schleuderte der Pkw über beide Fahrstreifen, überschlug sich und kollidierte mit der linksseitigen Metallschutzwand. Schließlich kam das Fahrzeug auf den Rädern zum Stehen. Rettungskräfte mussten den Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus bringen. Da sich während der Unfallaufnahme Hinweise auf Alkohol ergaben, wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Auch ein internistischer Notfall ist nicht auszuschließen.

Die A 52 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme bis 14:00 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

