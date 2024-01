Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsinformation - Demonstrationsgeschehen im Großraum Düsseldorf und im Stadtgebiet - Mehrere Hundert Fahrzeuge im Stadtgebiet unterwegs

Düsseldorf (ots)

Die angekündigten Demonstrationsfahrten der Landwirte beeinträchtigen gegenwärtig das Verkehrsgeschehen in der Landeshauptstadt. Wie bereits berichtet, gibt es seit den frühen Morgenstunden Verkehrsstörungen auf den Einfallstraßen bzw. Pendlerstrecken aus dem Düsseldorfer Norden (Schwerpunkt Nordosten) in die Landeshauptstadt.

Die Versammlungsleiter hatten kurzfristig Änderungen in den Demonstrationsrouten bei der Polizei angezeigt. Der Großteil der Versammlungen wird nun nicht das Stadtgebiet in Richtung Köln verlassen, sondern auf innerstädtischen Straßen durch Düsseldorf fahren. Es muss bis in die frühen Abendstunden immer wieder mit Verkehrsstörungen gerechnet werden.

Die Düsseldorfer Polizei bittet darum, die geplanten Aktionen bei der persönlichen Planung zu berücksichtigen und den Verkehrsfunk, auch der örtlichen Radiosender, zu verfolgen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell