BPOLI LUD: Familienzusammenführung zieht nun Ermittlungen wegen des Verdachts des Einschleusens nach sich - Insgesamt 101 Migranten am vergangenen Wochenende aufgegriffen

Görlitz (ots) - In zweifacher Hinsicht hat ein 37-jähriger Pole gegen das Waffengesetz verstoßen. Als die Bundespolizei am Sonntagmittag den Alfa Romeo, mit dem der Mann über Stadtbrücke nach Görlitz einreisen wollte, stoppte, entdeckte sie in einer Ablage der Fahrertür zunächst ein verbotenes Messer. In diesem Zusammenhang ist eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt worden. Bei dieser Anzeige blieb es ...

