BPOLI LUD: Zu tief ins Glas geschaut

Görlitz, BAB 4 (ots) - Am vergangenen Wochenende sind von der Bundespolizei zwei Haftbefehle vollstreckt worden. In beiden Fällen zahlten die Verurteilten die offen gebliebenen Geldstrafen, anschließend setzten sie ihre Reise fort. Einen 32-Jährigen aus Belarus, der als Beifahrer in einem litauischen Kastenwagen saß, schnappten die Ordnungshüter am Samstagvormittag in Kodersdorf. Er war vom Amtsgericht Hof wegen ...

mehr