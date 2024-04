Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Vorfahrtsunfall (04.04.2024)

(Villingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

Beim Waldfriedhof in Schwenningen ist es am Donnerstag gegen 16 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 51-jährige VW-Fahrer fuhr in der Wannenstraße an eine rechts vor links geregelte Kreuzung. Dort übersah er eine von rechts kommende 39-jährige Toyota-Fahrerin. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von ca. 7.000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell