LKA-HE: Sexualstraftäter im FOKUS: 194 Polizeikräfte durchsuchen hessenweit 53 Wohnungen // Kindersexpuppe sichergestellt // Schwerpunktmaßnahme der hessischen Polizei

53 Wohnungsdurchsuchungen und 541 Sicherstellungen - das ist die Bilanz des Einsatzes, an dem in der vergangenen Woche hessenweit 194 Polizeikräfte beteiligt waren. Bei der konzertierten Aktion, organisiert vom Hessischen Landeskriminalamt, handelte es sich erneut um eine Schwerpunktmaßnahme der BAO FOKUS. Ziel dieser Organisationseinheit der hessischen Polizei ist es, Minderjährige vor sexualisierter Gewalt zu schützen und Sexualstraftaten, die sich gegen Kinder und Jugendliche richten, konsequent zu ermitteln. Bei den Maßnahmen wurden zahlreiche Mobiltelefone, PCs, Datenträger und in einem Fall sogar eine Kindersexpuppe sichergestellt.

Der von Montag bis Freitag stattfindende Einsatz im Auftrag der hessischen Staatsanwaltschaften wurde vom Hessischen Landeskriminalamt (HLKA) koordiniert. Insgesamt konnten innerhalb der fünf Tage 55 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt werden.

194 Polizeikräfte waren an dem Einsatz der BAO FOKUS beteiligt. Bei der BAO handelt es sich um eine Einheit der hessischen Polizei, die sich ausschließlich mit Sexualdelikten zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen befasst.

5 Beschuldigten wird sexueller Missbrauch von Kindern oder Jugendlichen vorgeworfen, bei 51 steht der Vorwurf des Erwerbs, Besitzes oder der Verbreitung von Kinder- oder Jugendpornografie im Raum. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stehen die 53 Männer und 3 Frauen im Alter bis 79 Jahren untereinander nicht im Austausch. 25 der Beschuldigten mussten die Ermittlerinnen und Ermittler im Anschluss an die Durchsuchung mit auf die nächstgelegene Dienststelle begleiten.

Die Durchsuchungen fanden in den Städten Darmstadt, Frankfurt am Main, Gießen, Kassel und Wiesbaden statt, außerdem in den Landkreisen Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Fulda, Gießen, Hersfeld-Rothenburg, Hochtaunuskreis, Kassel, Lahn-Dill-Kreis, Limburg-Weilburg, Main-Kinzig-Kreis, Marburg-Biedenkopf, Offenbach, Rheingau-Taunus, Schwalm-Eder, Vogelsberg und Waldeck-Frankenberg und Wetterau. Es wurden insgesamt 541 Datenträger - darunter 66 Smartphones, 36 Computer und Laptops sowie 59 USB-Sticks sichergestellt. Die Speichermedien werden nun ausgewertet, kriminalistisch bewertet und auf weitere Ermittlungsansätze geprüft. In Rahmen einer Durchsuchung bei einem 27-jährigen Beschuldigten im Landkreis Bergstraße wurde gar eine Kindersexpuppe sichergestellt.

Hintergrund BAO FOKUS:

Die BAO FOKUS (Besondere Aufbauorganisation Fallübergreifende Organisationsstruktur gegen Kinderpornografie Und Sexuellen Missbrauch von Kindern) hat am 1. Oktober 2020 ihre Arbeit aufgenommen. Sie ist im Hessischen Landeskriminalamt (HLKA) zentral angesiedelt und hat in sämtlichen Polizeipräsidien Regionalabschnitte gebildet, um zentral koordiniert landesweit Ermittlungsverfahren zu führen. Mit insgesamt über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, darunter rund 220 Ermittlerinnen und Ermittler, verfolgt die hessische Polizei gezielt Sexualverbrechen an Kindern und Jugendlichen.

