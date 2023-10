POL-KI: 231030.5 Kiel: Zeugenaufruf nach Raub und PKW-Diebstahl

Kiel (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einem Einbruch in eine Tankstelle am Ostring. Die Täter erbeuteten eine größere Bargeldsumme und richteten hohen Sachschaden an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand begannen die professionell durchgeführten Vorbereitungshandlungen der Tat gegen 02:20 Uhr. Kurz nach 03 Uhr betraten vier Personen die ...

mehr