Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 231030.4 Kiel: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Tankstelle

Kiel (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einem Einbruch in eine Tankstelle am Ostring. Die Täter erbeuteten eine größere Bargeldsumme und richteten hohen Sachschaden an.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand begannen die professionell durchgeführten Vorbereitungshandlungen der Tat gegen 02:20 Uhr. Kurz nach 03 Uhr betraten vier Personen die Räumlichkeiten der Tankstelle am Ostring kurz vor der Schwentinebrücke und gelangten dort an eine größere Summe Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie zu Fuß in Richtung eines Parkplatzes am Rehsenweg. Es ist nicht auszuschließen, dass sie von dort mit einem Fahrzeug wegfuhren.

Der erste Täter war mit einer hellen Hose mit schwarzem Gürtel, einer hellen Kapuzenjacke und dunklen Schuhen bekleidet. Er war zudem mit einem hellen Tuch maskiert, trug ein schwarzes Cap und einen schwarzen Rucksack. Täter Nummer zwei trug ebenfalls eine schwarze Kapuzenjacke und war mit einer hellen Sturmhaube maskiert. Seine Hose war hell, die Schuhe schwarz. Die dritte Person trug eine graue Hose, eine schwarze Jacke, eine schwarze Mütze und dunkle Schuhe mit weißer Sohle. Der vierte Täter war mit einer hellen Jacke und einer Arbeitshose mit schwarzem Besatz in Höhe der Knie bekleidet und mit einer Sturmhaube maskiert. Alle vier trugen während der Tat schwarze Handschuhe.

Das Kommissariat 12 der Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im Zeitraum zwischen 02 Uhr und 03:30 auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tankstelle oder des Rehsenwegs wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell