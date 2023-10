Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 231030.1 Kiel: Sprayer auf frischer Tat festgenommen

Kiel (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag nahm die Polizei einen Sprayer in Gaarden auf frischer Tat fest.

Die Polizistin und der Polizist des Bezirksreviers befuhren im Rahmen der Streife gegen 03:20 Uhr die Kaiserstraße, als ihnen eine Person auffiel, die offenbar in diesem Moment die heruntergelassenen Rollläden eines Geschäfts auf einer Fläche von etwa 6x2 Metern besprühte. Beim Anblick des Streifenwagens setzte er zur Flucht an, konnte aber in der Iltisstraße gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei dem 23 Jahre alten Tatverdächtigen stellte das Team des Bezirksreviers neben Beweismaterial auch eine geringe Menge Marihuana sicher.

Nach Anzeigenaufnahme und erkennungsdienstlicher Behandlung durch die Kriminalpolizei kam er wieder auf freien Fuß. Die Prüfung, ob er für weitere gleichartige Taten in Frage kommt, dauert an.

Matthias Arends

