POL-KI: 231030.3 Kiel: Polizei sucht Zeugen nach Raubüberfall

Kiel (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag nahm die Polizei einen Sprayer in Gaarden auf frischer Tat fest. Die Polizistin und der Polizist des Bezirksreviers befuhren im Rahmen der Streife gegen 03:20 Uhr die Kaiserstraße, als ihnen eine Person auffiel, die offenbar in diesem Moment die heruntergelassenen Rollläden eines Geschäfts auf einer Fläche von etwa 6x2 Metern besprühte. Beim Anblick des Streifenwagens ...

mehr