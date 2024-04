Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Falsch abgebogen (04.04.2024)

(Donaueschingen/Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

In der Bertholdstraße in Villingen ist es am Donnerstag gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. Ein 64-jähriger BMW Fahrer übersah beim Linksabbiegen das entgegenkommende Auto. Beide Verkehrsteilnehmer hatten an der ampelgeregelten Kreuzung grün. Durch den Aufprall entstand ein beträchtlicher Sachschaden von ungefähr 50.000EUR an beiden Fahrzeugen. Der vorfahrtsberechtige 21-jährige Mercedes Fahrer verletzte sich durch die Kollision leicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell