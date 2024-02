Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher überrascht

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht wurden zwei Diebe von einem Anwohner überrascht. Die Täter hatten gegen 00:30 Uhr versucht in Stotternheim in ein Wohn- und Geschäftshaus einzubrechen. Dazu hebelten sie an einer Tür sowie einem Fenster und richteten 3.500 Euro Sachschaden an. Ein Nachbar wurde auf das Treiben aufmerksam und verfolgte die flüchtenden Männer. Diesen gelang es allerdings ihren Verfolger abzuschütteln. Auch Fahndungsmaßnahmen der Polizei nach den Tätern blieben ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei kam am Tatort zur Spurensicherung zum Einsatz. Es wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (JN)

