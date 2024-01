LPI-G: Imbissgeschäft im Visier

Gera (ots) - Gera: Den Diebstahl zweier Bluetooth Boxen aus seinem Auto meldete gestern Nachmittag (04.01.2023) der Fahrzeugeigentümer der Geraer Polizei. Demnach gelangten die Diebe im Zeitraum vom 03.01.2024 zum 04.01.2024 in den Innenraum des in der Wiesestraße abgestellten Opel und stahlen die Boxen. Die Geraer Polizei ermittelt nun (Bezugsnummer 0003422/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829 - 0 entgegen. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr