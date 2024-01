LPI-G: Diebstahl aus Opel Corsa

Altenburg (ots) - Nobitz/Mockern: Eine defekte Kennzeichenbeleuchtung an einem Opel veranlasste gestern Abend (03.01.2024), gegen 19:30 Uhr Altenburger Polizeibeamte, den betreffenden Fahrzeugführer entlang der B93 in Richtung Lehndorf einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Diese Kontrolle sollte jedoch nicht folgenlos bleiben. So händigte der Fahrer einen gefälschten Ausweis sowie einen gefälschten Führerschein ...

mehr