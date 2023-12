Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Missverständnis bezüglich vermeintlich gestohlenen Containern in Pasewalk

Pasewalk (ots)

In einer Presseinformation des Landkreises Vorpommern-Greifswald vom 11.12.2023 informierte dieser über einen vermeintlichen Diebstahl von vier Depotcontainern für Altpapier und Altglas vom Containerstandplatz in der Goethestraße/Robert-Koch-Straße in Pasewalk. Demnach wurde bei der Polizei eine Strafanzeige erstattet. Nach intensiver Prüfung stellt sich nun heraus, dass die besagten Container im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren der Kriminalpolizei stehen und zum Zwecke von Durchsuchungsmaßnahmen sichergestellt wurden. Dabei ist versäumt worden, die Eigentümer der Container zeitnah darüber zu informieren, weshalb es zu diesem Missverständnis gekommen ist. Eine entsprechende Verständigung ist sofort nach Bekanntwerden erfolgt. Demnach liegt in diesem Fall keine Straftat vor. Die Polizei bittet hierbei um Entschuldigung. Alle Container befinden sich inzwischen wieder am Containerstandplatz in der Goethestraße/Robert-Koch-Straße.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell