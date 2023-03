Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannter zerkratzt mehrere Autos in Venn

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 2. März, haben im Stadtteil Venn ein oder mehrere noch unbekannte Täter Sachbeschädigungen an geparkten Autos verübt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

An den Straßen Rönneter, In der Duis und Roermonder Straße meldeten Autobesitzer der Polizei am Morgen Beschädigungen an ihren geparkten Autos: Die Schäden in Form von langen, mitunter tiefen Kratzern im Lack wurden augenscheinlich mithilfe eines spitzen Gegenstandes verursacht. Die Polizei geht von einer mutwilligen Sachbeschädigung aus. Ihr sind bislang 15 Fälle bekanntgemacht worden - der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (jn)

