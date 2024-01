Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrskontrolle mit Folgen

Altenburg (ots)

Nobitz/Mockern: Eine defekte Kennzeichenbeleuchtung an einem Opel veranlasste gestern Abend (03.01.2024), gegen 19:30 Uhr Altenburger Polizeibeamte, den betreffenden Fahrzeugführer entlang der B93 in Richtung Lehndorf einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Diese Kontrolle sollte jedoch nicht folgenlos bleiben. So händigte der Fahrer einen gefälschten Ausweis sowie einen gefälschten Führerschein aus. Damit konfrontiert verschwieg der Fahrer zunächst seine wahre Identität. Als die Beamten jedoch in seinem Fahrzeug auch noch eine nicht unerhebliche Menge Drogen (Marihuana, Haschisch) sowie Bargeld entdeckten, nannte er schließlich seinen Namen. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung in Sachsen fanden die Einsatzkräfte weitere Betäubungsmittel auf. Insgesamt konnten über 300 Gramm Marihuana, ca. 4 Gramm Kokain, über 100 Gramm Haschisch, mehrere Viagra-Tabletten sowie Bargeld in vierstelliger Höhe beschlagnahmten werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 36 Jahre alte Mann (deutsch) vor Ort entlassen. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell