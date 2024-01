Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Raubdelikt - KPI Gera sucht Zeugen

Gera (ots)

Gera: Dass er Opfer einer Raubstraftat wurde, meldete am gestrigen Abend (04.01.2024) der 51-jährige Geschädigte der Geraer Polizei. Nach vorliegenden Informationen befand sich der 51-Jährige zwischen 21:30 Uhr und 22:00 Uhr in der Lusaner Straße (zwischen Tierklinik und Altenheim) und wurde dort von einem ihm namentlich bekannten Täter (30) seiner Geldbörse beraubt. Im Rahmen des Raubes wurde der 51-Jährige durch Schläge leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung wurde allerdings abgelehnt. Nach Auskunft des Geschädigten befand sich der Angreifer in Begleitung eines bislang unbekannten Mannes, welcher zu keiner Zeit eingriff. Als sich ein ebenfalls unbekannter Zeuge in das Geschehen einmischte, entfernte sich der Täter. Die Kripo in Gera hat die Ermittlungen übernommen (Tel. 0365 / 8234-1465). In Rahmen dessen werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Tatgeschehen machen können. Insbesondere wird der Passant gesucht, welcher helfend einschritt. (Bezugsnummer 0003656/2024). (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell