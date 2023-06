LPI-NDH: VU mit hohem Sachschden

Nordhausen (ots) - Am 24.06.2023 / 12:15 Uhr beabsichtigte der 35jährige Führer eines Pkw Skoda Octavia, von Wingerode kommend nach links auf die L 3080 in Richtung Leinefelde einzufahren. Dabei mißachtete er die Vorfahrt eines Pkw BMW, der von Leinefelde kommend in Richtung Heiligenstadt unterwegs war und von einem 36jährigen Mann geführt wurde. Beide Fahrzeuge kollidierten. Trümmerteile des BMW flogen in einen ihm entgegen kommenden Pkw Ford Ranger, der dabei an der ...

mehr