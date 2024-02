Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Seniorin wird Ziel von Betrügern

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda wurde eine Seniorin von Betrügern um ihr Geld gebracht. In den letzten Tagen hatten sich die unbekannten Täter per Telefon bei der 86-Jährigen gemeldet. Sie gaben sich als Polizisten aus. Im selben Atemzug berichteten sie, dass die Frau ihr Geld aufgrund einer rumänischen Bande in Sicherheit bringen müsse. Die Seniorin glaubte den Männern am Telefon und hinterlegte an zwei Tagen Geldbündel unter ihrem Briefkasten. Als die Täter gestern weiteres Geld forderten, wurde der Frau klar, dass sie auf Betrüger hereingefallen war. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Die 86-Jährige verlor fast 73.000 Euro. (JN)

