Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 21-Jähriger mit Bleifuß

Erfurt (ots)

Mit einem Bleifuß war gestern ein junger Autofahrer in Erfurt unterwegs. Am Abend hatte die Polizei am Juri-Gagarin-Ring eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Dabei stellte sie einen VW-Fahrer fest, der die erlaubten 30 km/h um ein Vielfaches überschritt. Ganze 88 km/h zeigte das Messgerät bei dem 21-jährigen Fahrer an. Seine Raserei kommt dem Mann teuer zu stehen. Auf ihn warten zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei, zwei Monate Fahrverbot sowie ein Bußgeld von mindestens 560 Euro. (JN)

