Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Erfurt (ots)

Mittwochabend entstand bei einer Kollision mit zweit Autos ein hoher Sachschaden. Ein 62-Jähriger war mit seinem BMW auf der Landstraße von Arnstadt in Richtung Erfurt unterwegs gewesen. Aus noch ungeklärter Ursache kam er plötzlich im Bereich Waltersleben von seiner Fahrbahn ab. Er steuerte sein Fahrzeug in einen Audi, welcher sich auf der zweispurigen Fahrbahn links neben ihm befand. Bei dem Zusammenstoß wurden beide 24 und 25 Jahre alten Insassen des Audis leicht verletzt und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell