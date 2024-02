Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Angriff auf Getränkeladen

Erfurt (ots)

Mehrere Unbekannte haben gestern in Erfurt einen Getränkeladen angegriffen. Kurz vor 18 Uhr hatten sie das Geschäft in der Schmidtstedter Straße aufgesucht und zunächst mit Steinen die Schaufensterscheiben zerstört. Anschließend verwüsteten sie den Laden und beschädigten dabei einen Tresen sowie mehrere Spirituosen. Dem Eigentümer entstand so ein Sachschaden von über 14.000 Euro. Nachdem sie einen 42-jährigen Mitarbeiter des Geschäfts bedroht und attackiert hatten, flüchteten die Täter vermutlich mit einem Auto. Der Mitarbeiter blieb glücklicherweise unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu den Tätern oder dem möglichen Fluchtfahrzeug machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt (0361/5743-24602) unter Angabe der Vorgangsnummer 0041339 entgegen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell