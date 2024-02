Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe bedienen sich in Autos

Erfurt (ots)

Mit fachmännischem Geschick gingen Diebe in Erfurt vor. Am Donnerstag mussten zwei Autobesitzer feststellen, dass sich Diebe an ihren Wagen zu schaffen gemacht hatten. In der Pößnecker Straße war ein Mini Cooper in das Visier der Täter geraten. Sie öffneten das Auto schadlos und demontierten die Mittelkonsole inklusive Multimedia Bedienelement. In der Herderstraße war eine Scheibe eines Mercedes C63 eingeschlagen und das komplette Lenkrad mit Airbag gestohlen worden. Die Beute der Täter hat einen Wert von jeweils 2.500 Euro. Der Sachschaden an beiden Autos wird auf insgesamt 2.000 Euro geschätzt. (JN)

