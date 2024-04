Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg/Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebstahl von Ausstellungsstücken (28. - 30.03.2024)

(Blumberg/Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

Die Polizei ist nachträglich darüber informiert worden, dass es zwischen Gründonnerstag, 19 Uhr und Karsamstag, 09 Uhr, zu einem Diebstahl von Ausstellungsmobiliar in der Innenstadt Blumbergs gekommen ist. Unbekannte haben aus einem umzäunten Bereich eines Geschäfts in der Tevesstraße ein Sofa und ein Tisch von der Ausstellungsfläche im Wert von rund 1.000 EUR entwendet. Es ist wahrscheinlich, dass die unbekannten Täter zum Abtransport ein Transportfahrzeug oder ein Anhänger genutzt haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, entweder an das Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 837830, oder direkt an den Polizeiposten Blumberg Tel. 07702 41066.

