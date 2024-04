POL-KN: (St. Georgen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Berauscht mit dem Auto unterwegs (04.04.2024)

Singen (ots) - Insgesamt rund 25.000 Euro Blechschaden ist die Folge eines Unfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der Kreuzung am Friedrich-Ebert-Platz ereignet hat. Nachdem die Ampel an der Kreuzung ausfiel, missachtete ein aus Richtung Rielasingen kommender 84-jähriger BMW-Fahrer die Vorfahrt einer 55-jährigen VW Passat-Fahrerin, die auf der Georg-Fischer-Straße ...

